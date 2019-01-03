//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В сети обсуждают новогодние прически Пугачевой, Галкина и Юдашкина
- С кем отпраздновал день рождения голливудский красавчик Брэд Питт?
- В Сети смеются над Волочковой, которая показывает своего бой-френда по частям
- Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!»
3 января 2019, 15:13 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]
Сегодня, 3 января, десятки челябинцев пришли почтить память погибших в Магнитогорске. В 15 часов у памятника «Орленок» началось возложение цветов, свечей, мягких игрушек. Одним из первых мемориал посетил исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов.
«Челябинск скорбит вместе с Магнитогорском, - сказал Владимир Елистратов. – Трудно подобрать нужные слова, страшно, что погибли дети. Поэтому просто скажу, что мы рядом и всегда поможем. Мы вместе со всеми будем следить за здоровьем маленького Вани Фокина, который сейчас находится в больнице в Москве и стал олицетворением новогоднего чуда».
За порядком на мемориале будут следить представители администрации Центрального района г. Челябинска. Возложить цветы и почтить память погибших можно в любое время.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация 12:53
Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь 11:35
Челябинцы возложат цветы к «Орленку» в память о погибших в Магнитогорске 11:04
На Южном Урале состоится этап Кубка мира по фристайлу 28.12 16:23
//Новости МирТесен
Владимир Бурматов помог убрать зоопарк из двора Челябинска 28.12 16:18
На Кировке продлили светящийся коридор 28.12 15:34
РМК подарила жителям Первомайского большую елку 28.12 15:02
//Новости СМИ2
В Челябинске закроют дорогу на аэропорт 28.12 14:07
Хоккеисты и болельщики «Трактора» помогут больному ребенку 27.12 16:58
Два завода РМК стали самыми ответственными работодателями года 27.12 12:21
Владимир Бурматов побывал на встрече с президентом 27.12 11:29
Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом 27.12 11:14
Анатолий Литовченко стал Дедом Морозом для детей из Копейска 26.12 15:28
//Новости ADWILE
Курчатов: его ядерная изомерия 26.12 14:22
Премия «Андрюша» приглашает новых участников 26.12 13:33
В «Мегаполисе» прошел специальный показ экшн-блокбастера «Т-34» 26.12 13:24
Четыре деда Мороза посетят самую дружную елку Южного Урала 26.12 13:21
Мы были первыми. Афган. Забытая война 26.12 12:55
Алексей Васильев простился с Челябинском 26.12 11:05
//Новости партнеров
Генпрокуратура ответит на вопросы южноуральцев онлайн 26.12 10:16
Челиндбанк продлевает сроки акции по ипотечному кредитованию 26.12 09:32
Созвездие Деда Мороза выступит в челябинском цирке 25.12 14:22
Некрасивая история вокруг мечети 25.12 10:56
Три южноуральца получили в подарок цифровые приставки 24.12 13:00