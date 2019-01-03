В Челябинске прошла акция «Магнитка, мы с тобой!»

Сегодня, 3 января, десятки челябинцев пришли почтить память погибших в Магнитогорске. В 15 часов у памятника «Орленок» началось возложение цветов, свечей, мягких игрушек. Одним из первых мемориал посетил исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов.

«Челябинск скорбит вместе с Магнитогорском, - сказал Владимир Елистратов. – Трудно подобрать нужные слова, страшно, что погибли дети. Поэтому просто скажу, что мы рядом и всегда поможем. Мы вместе со всеми будем следить за здоровьем маленького Вани Фокина, который сейчас находится в больнице в Москве и стал олицетворением новогоднего чуда».

За порядком на мемориале будут следить представители администрации Центрального района г. Челябинска. Возложить цветы и почтить память погибших можно в любое время.