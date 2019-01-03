11-летняя девочка чудом выжила при взрыве бытового газа в Магнитогорске

Одиннадцатилетняя девочка чудом выжила при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Поразительную историю рассказала родственница погибшего в результате случившегося Виктора Воронцова.

Оказалось, что в ночь с 30 на 31 декабря девочка легла спать вместе со своей мамой, а ее папа решил переночевать на обычном месте дочери.

Как сообщает портал Газета.Ru, при взрыве газа рухнула стена рядом с кроватью, где спал мужчина. Вторая половина дома тоже обрушилась через минуту, однако 11-летняя школьница и ее мать успели выбежать из квартиры на лестничную площадку – это спасло им жизнь.