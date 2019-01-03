Самолет, летевший в Москву, сел в Красноярске из-за обледенения части двигателя

Самолет Boeing-767, летевший в Москву из Благовещенска, совершил экстренную посадку в Красноярске. Согласно последней информации, подобное решение было принято из-за обледеневшего клапана двигателя.

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова отметила, что командир экипажа решил посадить летательный аппарат в аэропорту Емельяново. Приземление прошло в штатном режиме, никто не пострадал, передает РИА "Новости"

На борту в момент инцидента находились 148 пассажиров, а также 10 членов экипажа. В настоящий момент самолет уже вылетел в пункт назначения.