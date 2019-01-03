Спасателям пришлось вытаскивать человека из болота в Ленинградской области

В Ленинградской области спасателям пришлось вытаскивать молодого человека, провалившегося в болото. Данное происшествие случилось в Выборгском районе поздно вечером в минувшую среду, 2 января.

16-летний юноша решил сократить дорогу и пошел через лес, где и попал в болото. Собачники, которые гуляли там со своими питомцами, заметили молодого человека и незамедлительно позвали на помощь спасателей, передает в четверг, 3 января, "Росбалт".

В результате слаженных действий специалистов парень был спасен. Впоследствии у него было диагностировано переохлаждение. В полубессознательном состоянии юношу доставили в больницу. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего не поступало.