Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация

Сбербанк окажет материальную помощь пострадавшим в трагедии в Магнитогорске. Им будут направлены денежные средства в размере 20 миллионов рублей. Представители банка также сообщили, что они готовы закрыть задолженность по кредитам у пострадавших, если она имеется.

В Сбербанке также открыли специальный счет для помощи родственникам погибших и пострадавшим. Перечисления осуществляются без комиссий.

Росавиация вышла с инициативой к компаниям «Аэрофлот» и «Северный ветер» бесплатно перевозить родственников погибших и пострадавших в другие города России. Авиакомпании инициативу поддержали.