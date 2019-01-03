//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников
- "Скудный" был не только стол: Волочкова подарила любимому носки на Новый год
- 1 января скончался музыкант Крис Кельми
- Александр Цекало встретил Новый год в Риме... с любовницей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего в Магнитогорске, улучшилось
3 января 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 3 января, стало известно об улучшении состояния 10-месячного ребенка, пострадавшего в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Состояние Вани Фокина в настоящий момент оценивается врачами как стабильное с некоторыми улучшениями, лабораторные показатели также нормализуются. Как уточняет сегодня РИА "Новости", минувшую ночь маленький мальчик провел спокойно.
Напомним, вечером во вторник самолет доставил пострадавшего ребенка в Москву. Ваню, который оказался под завалами, спасло то, что он находился в своей кроватке и был укутан одеялом. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, а также серьезные обморожения.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
Идеальные ноги Пугачевой в блестящем мини-платье покорили поклонников
Пострадавшим в Магнитогорске окажут помощь Сбербанк и Росавиация
//В мире
Плененный ДНР боец ВСУ выдал детали готовившегося армией вторжения в республику
//Новости МирТесен
Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего в Магнитогорске, улучшилось
//В мире
Обнародованы данные о первых потерях воюющих против Донбасса ВСУ в новом году
//Новости партнеров
Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске вновь увеличилось
//В мире
Живут же люди! Исландия – лед и пламя, женщины и комары, гейзеры и мэры
Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена категорически отрицают свою вину
Спасателям пришлось вытаскивать человека из болота в Ленинградской области
//Новости СМИ2
Стало известно, когда пройдут первые похороны погибших при ЧП в Магнитогорске
//В мире
Эксперт оценил заявление Трампа о распаде СССР из-за войны в Афганистане
//В мире
СБУ депортировала нелегально проживавшего белоруса-политолога за сомнения
Посетительница кафе на юго-востоке Москвы ранила ножом женщину
Семьи погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Кудрин рассказал о реальном уровне роста доходов граждан РФ в 2018 году
//В мире
Аналитик раскрыл единственный способ сменить власть во враждебной России Украине
//В мире
Латвия: в «мешках ЧК» оказалась влиятельная женщина РПЦ. Новые подробности
Если изъять из отчётов Москву и Петербург, то статистика будет ужасной
//Общество
//Общество
Средства, конфискованные у коррупционеров, перечислят в Пенсионный фонд
Опубликовано видео с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке
Почему зрители не увидели Пугачеву и Ротару в Новогоднюю ночь?
//live
«Запомнилось главное событие - выборы президента на новый срок»