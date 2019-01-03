Состояние 10-месячного ребенка, пострадавшего в Магнитогорске, улучшилось

В четверг, 3 января, стало известно об улучшении состояния 10-месячного ребенка, пострадавшего в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Состояние Вани Фокина в настоящий момент оценивается врачами как стабильное с некоторыми улучшениями, лабораторные показатели также нормализуются. Как уточняет сегодня РИА "Новости", минувшую ночь маленький мальчик провел спокойно.

Напомним, вечером во вторник самолет доставил пострадавшего ребенка в Москву. Ваню, который оказался под завалами, спасло то, что он находился в своей кроватке и был укутан одеялом. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, а также серьезные обморожения.