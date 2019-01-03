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Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь

3 января 2019, 11:35 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Семьи погибших в Магнитогорске получат материальную помощь
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Родственникам погибших выплатят  по 1 миллиону рублей из областного бюджета, людям, получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, - 400  тысяч рублей, получившим легкий вред здоровью, выплатят 200 тысяч рублей.

Компенсируют власти и имущественный ущерб. Так, тем, кто проживал в трехкомнатной квартире, компенсируют 500 тысяч рублей, проживавшим в двухкомнатной квартире – 400 тысяч рублей, в однокомнатной квартире – 300 тысяч рублей. Это касается и тех, кто жил в квартире по договору социального найма.

Не обойдут стороной и тех, кто фактически проживал в квартирах, но не был прописан. Они получат по 50 тысяч рублей. Такую же сумму выплатят тем, кто был зарегистрирован, но не являлся собственником жилья.

единовременная помощь пострадавшим составит 10 тысяч рублей.

На похороны родственникам погибших из областного бюджета будет выделено дополнительно по 25 тысяч рублей. Потерявшие при взрыве квартиры получат новое жилье.

На настоящий момент известно о 38 погибших в Магнитогорске. поиски еще троих человек продолжаются.

Фото – Вячеслава Шишкоедова, газета «Южноуральская панорама»

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