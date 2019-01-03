Девять человек пострадали в ходе ДТП с участием маршрутки в Москве

Сегодня стало известно, что на юге Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и маршрутки. В результате дорожно-транспортного происшествия в столице пострадали девять человек.





Представитель экстренных служб столицы уточнил, что авария случилась неподалеку от дома номер 14 на Ореховом бульваре, передает сегодня RT Подчеркивается также, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Информации об их состоянии пока не поступало.

Специалисты в настоящий момент устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.