Посетительница кафе на юго-востоке Москвы ранила ножом женщину

На юго-востоке Москвы посетительница одного из кафе ударила ножом женщину. Согласно последней информации столичного главка полиции, пострадавшая была экстренно доставлена в больницу с ранением.

Отмечается, что конфликт произошел ночью 2 января в кафе, расположенном в доме номер 20А по улице Донецкая. Посетительница ударила ножом неработающую женщину 1986 года рождения. Та получила проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки, а нападавшая скрылась с места происшествия.

Как уточняет сегодня ТАСС, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".