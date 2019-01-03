Семьи погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Семьям всех погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Магнитогорске выплатят по одному миллиону рублей. Об этом утром в четверг, 3 января сообщили в правительстве Челябинской области.

Подчеркивается, что губернатор региона Борис Дубровский к настоящему моменту окончательно утвердил размеры материальной помощи, которую окажут власти Челябинской области родственникам погибших, передает RT

Кроме того, пострадавшие в результате обрушения дома получат по 200 и 400 тысяч рублей в зависимости от того, насколько тяжелые травмы у них диагностированы. Кроме того, планируется произвести и некоторые другие выплаты, однако их размер пока не установлен.