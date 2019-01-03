Семьи погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
3 января 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
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3 января 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
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