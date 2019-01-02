В МЧС рассказали о трудностях с обнаружением людей под завалами в Магнитогорске

Местонахождение людей, которые остаются под завалами в Магнитогорске, установить не получается, сообщил сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин. В Магнитогорске из-под завалов вытащили живого попугая

"Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать", - сказал Юрин, которого цитирует агентство ТАСС. Он уточнил, что спасатели работают в левой части завалов.

По его словам, верхние этажи угрожают жизни и здоровью личного состава спасателей - могут обрушиться, руководство отказывается от риска. Напомним, пока пропавшими без вести числятся 19 жильцов дома.