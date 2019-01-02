На Украине из храма украли мощи Георгия Победоносца

В городе Доброполье 28-летний мужчина похитил из местной церкви раку с мощами Георгия Победоносца. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте национальной полиции Донецкой области.

"В ходе розыскных мероприятий уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника", - говорится в сообщении пресс-службы национальной полиции.

Как отмечается, мужчина сделал это потому, что верил в чудодейственную силу мощей. Возбуждено уголовное дело. Мощи святого "изъяты в качестве вещественных доказательств".