Опубликовано видео с места подрыва опоры железнодорожного моста в Донецке

Министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики опубликовало видеокадры с места подрыва опоры железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка.

Напомним, инцидент произошел на 27 километре перегона Чумаково - Ларино. Пострадавших в результате инцидента нет. На кадрах видно, что опора моста деформирована. Конструкция изогнулась.

По завершении аварийных работ сегодня утром движение транспорта, ранее приостановленное из-за опасности вероятного обрушения всей конструкции моста объездной дороги, было возобновлено.



