В Магнитогорске из-под завалов вытащили живого попугая

Под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске днем 2 января нашли живого волнистого попугайчика. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городской администрации. Число жертв в Магнитогорске превысило 20 человек

"Да, действительно, сегодня спасатели нашли живого волнистого попугая", - сказали в администрации Магнитогорска, передает РИА Новости. О хозяине птицы информации пока не поступало.

Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погиб 21 человек. Поиски людей продолжаются.