В Магнитогорске из-под завалов вытащили живого попугая
2 января 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске днем 2 января нашли живого волнистого попугайчика. Об этом сегодня сообщает пресс-служба городской администрации.
"Да, действительно, сегодня спасатели нашли живого волнистого попугая", - сказали в администрации Магнитогорска, передает РИА Новости. О хозяине птицы информации пока не поступало.
Утром 31 декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погиб 21 человек. Поиски людей продолжаются.