Число жертв в Магнитогорске превысило 20 человек
2 января 2019, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]
Из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске извлекли тела еще двух погибших мужчин. Об этом журналистам сообщили в среду, 2 января, в пресс-службе МЧС.
Ранее в среду сообщалось о 19 погибших. Тогда из-под завалов извлекли тела женщины, мужчины и трехлетней девочки. Теперь же число жертв трагедии составляет 21 человек, передает РИА Новости.
Взрыв бытового газа в жилом доме Магнитогорска Челябинской области произошел 31 декабря около 04:00 по московскому времени. Сейчас ведутся беспрерывные поиски еще около 20 человек.