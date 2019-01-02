Число жертв в Магнитогорске превысило 20 человек

Из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске извлекли тела еще двух погибших мужчин. Об этом журналистам сообщили в среду, 2 января, в пресс-службе МЧС. Тела еще двух погибших нашли под завалами в Магнитогорске, один из них ребенок

Ранее в среду сообщалось о 19 погибших. Тогда из-под завалов извлекли тела женщины, мужчины и трехлетней девочки. Теперь же число жертв трагедии составляет 21 человек, передает РИА Новости.

Взрыв бытового газа в жилом доме Магнитогорска Челябинской области произошел 31 декабря около 04:00 по московскому времени. Сейчас ведутся беспрерывные поиски еще около 20 человек.