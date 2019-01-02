Глава Минздрава рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утром в среду, 2 января, рассказала о состоянии 11-месячного ребенка, которого спасли после взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

Мальчик, эвакуированный в Москву, по-прежнему остается в стабильно тяжелом состоянии, однако угрозы для жизни нет, передает РИА "Новости" . Министр также отметила, что за прошедшую ночь врачи многое сделали для спасенного ребенка. Пока малышу не планируют проводить операцию.

Ранее сообщалось, что ребенка спасло то, что он находился в кроватке и был укутан. Мальчик получил черепно-мозговую травму и обморожения. Медики делают все возможное, чтобы пострадавший скорее восстановился.