На востоке Москвы злоумышленники угнали два оранжевых "КамАЗа", которые принадлежат коммунальным службам столицы. Об этом сегодня утром сообщил источник в правоохранительных органах города.

Угон произошел на улице Салтыковской. Уточняется, что одна из похищенных машин является краном-манипулятором на базе "КамАЗа", который создан для выполнения максимально широкого спектра строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, а также транспортных работ.

Как отмечает в среду ТАСС, ущерб от угона составляет около 2 млн рублей. В настоящий момент злоумышленников разыскивает полиция.