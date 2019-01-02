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Два "КамАЗа" коммунальных служб угнали на востоке Москвы
2 января 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели» ]
На востоке Москвы злоумышленники угнали два оранжевых "КамАЗа", которые принадлежат коммунальным службам столицы. Об этом сегодня утром сообщил источник в правоохранительных органах города.
Угон произошел на улице Салтыковской. Уточняется, что одна из похищенных машин является краном-манипулятором на базе "КамАЗа", который создан для выполнения максимально широкого спектра строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, а также транспортных работ.
Как отмечает в среду ТАСС, ущерб от угона составляет около 2 млн рублей. В настоящий момент злоумышленников разыскивает полиция.
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