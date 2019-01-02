Появились новости о состоянии пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске

В среду, 2 января, медики рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва бытового газа в Магнитогорске. В ходе случившегося погибли одиннадцать человек, в частности, один ребенок.

В пресс-службе министерства здравоохранения РФ отметили, что состояние пятерых госпитализированных граждан, которые остались в больницах Магнитогорска, является стабильным, отрицательной динамики в настоящий момент не наблюдается, передает сегодня РИА "Новости"

Уточняется, что на месте случившегося, где по-прежнему активно работают спасатели, круглосуточно дежурят две бригады "скорой помощи".