В Госдуме высказались насчет задержания в Москве гражданина США

Днем в понедельник, 31 декабря, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал задержание в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки.

По словам политика, задержание американца в рамках проведения им шпионской акции в столице России говорит о продолжении недружественных шагов в отношении РФ, на которые, однако, российские спецслужбы весьма эффективно реагируют, передает РИА "Новости"

Выборный, отвечая на вопрос журналистов, не являются ли эти действия ответом на задержание в США гражданки Российской Федерации Марии Бутиной, отметил, что спецслужбы РФ работают в настоящий момент в плановом режиме, вследствие чего не стоит связывать два этих события.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 28 декабря в Москве американца Пола Уилана. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".