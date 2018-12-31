Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и близким погибших в ходе взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске.

Председатель правительства РФ выразил глубочайшие соболезнования в связи со случившимся и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА "Новости"

Ранее Дмитрию Медведеву доложили о ситуации на месте происшествия и рассказали о мерах, которые принимаются для спасения граждан и оказания помощи раненым.

Согласно последней информации, в результате взрыва газа погибли четыре человека. Судьба еще 68 остается неизвестной.