В сети опубликовано видео взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Днем в понедельник, 31 декабря, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Ролик, о котором идет речь, длится всего четыре секунды.

На видео, которое опубликовано в аккаунте 74ru на хостинге YouTube, можно заметить, как в помещении начинает трястись мебель, а затем видна вспышка и то, как вылетают стекла из окон. Запись якобы была сделана в складском помещении на первом этаже дома.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа погибли четыре человека, а судьба еще 68 граждан остается неизвестной. Из-за случившегося обрушился целый подъезд дома, кроме того, существует угроза обрушения еще двух подъездов. На месте работают спасатели.