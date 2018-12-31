В Москве за шпионаж задержали гражданина США

В Москве в ходе проведения шпионской акции был задержан гражданин США Пол Уилан. Центр общественных связей ФСБ РФ в понедельник отметил, что по факту случившегося уже возбудили уголовное дело.

Уточняется, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали Пола Уилана 28 декабря, передает сегодня РИА "Новости"

Подчеркивается также, что в отношении американца возбудили дело по статье "Шпионаж". В настоящий момент специалисты проводят все необходимые следственные действия. Других подробностей вышеуказанного инцидента в средства массовой информации пока не поступало.