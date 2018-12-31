После взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске неизвестна судьба 79 человек

Утром в понедельник, 31 декабря, стало известно, что после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске остается неизвестной судьба 79 человек. Информация о гибели трех граждан уже подтверждена.

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов уточнил, что все погибшие – взрослые люди. Трое травмированных местных жителей уже находятся в больнице, среди них один ребенок. Как уточняет РИА "Новости" , спасателям удалось извлечь из-под завалов трех живых людей.

Эксперты, осмотревшие место происшествия, полагают, что взрыв газа произошел на втором этаже дома под аркой.