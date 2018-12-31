В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, есть погибшие

Утром в понедельник, 31 декабря, в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа. В результате случившегося погибли три человека, обрушился один из подъездов и были повреждены 48 квартир.

В пресс-службе регионального управления ФСБ отметили, что ключевой версией случившегося является именно бытовой газ – другие варианты не рассматриваются.

Известно, что три человека были экстренно госпитализированы с травмами средней степени тяжести, передает РИА "Новости".

В ликвидации последствий данного происшествия участвуют 196 человек и 58 единиц техники. На место по распоряжению президента РФ Владимира Путина уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.