В минувшую пятницу на Думской улице в Санкт-Петербурге произошла массовая драка. Согласно последней информации источников, у посетителя одного из кафе возник серьезный конфликт с барменом.

Сотрудник заведения брызнул в своего оппонента из перцового баллончика, после чего оба мужчины вышли на улицу, передает издание "Фонтанка.ру". У кафе началась драка, в ходе которой посетителя якобы избивали не только бармен, но также охранники и администратор.

В итоге клиент попал в больницу, где врачи диагностировали у него переломы носа и челюсти, а также сотрясение головного мозга. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.