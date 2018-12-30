Утром в воскресенье, 30 декабря, появились подробности крушения вертолета в Бурятии. Информацию о страшном происшествии сегодня предоставили сотрудники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Летательный аппарат разбился во время захода на посадку в Улан-Удэ. Вертолет вернулся туда после неудавшейся посадки в запланированном пункте назначения из-за неблагоприятных погодных условий, передает РИА "Новости"

Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают причины случившегося.

Известно, что после столкновения воздушного судна с землей вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. В результате происшествия погибли четыре человека.