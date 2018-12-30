Два дорогих внедорожника угнали на западе Москвы

Всего за одну ночь в Москве были похищены сразу два дорогостоящих внедорожника. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 30 декабря, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Москве.

28 декабря в 21.00 по Москве неизвестный злоумышленник угнал на улице Мясищева иномарку у безработного мужчины. Через несколько часов с парковки на проспекте Вернадского похитили такой же автомобиль. В полиции отметили, что общий ущерб составляет около 11 миллионов рублей.

Как сообщает сегодня ТАСС, были возбуждены два уголовных дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере".