В Москве неизвестные спровоцировали ДТП с целью похищения крупной суммы

В Новой Москве злоумышленники спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с целью похищения крупной суммы. Данную информацию в воскресенье предоставили в пресс-службе столичного главка полиции.

Эта авария случилась в поселке Коммунарка в Новой Москве. Бизнесмен 1966 года рождения ехал на своей иномарке, когда внезапно проезд ему преградила другая машина. Из нее вышли три человека в масках и, угрожая водителю автоматом и пистолетами, забрали у него сумку с 1 млн 240 тыс. рублей.

Как отмечает ТАСС, преступникам удалось скрыться. По факту случившегося возбудили уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 162 УК РФ - "Разбой, совершенный в особо крупном размере".