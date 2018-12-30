На базу отдыха в Бурятии упал вертолет, четверо погибших

В столице Бурятии Улан-Удэ на базу отдыха сегодня рухнул вертолет. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли четыре человека, однако эти данные в настоящий момент уточняются.

Источник в правоохранительных органах отметил, что погибли все люди, находившиеся в частном вертолете Robinson. Как уточняет утром в воскресенье, 30 декабря, ТАСС, летательный аппарат потерпел крушение в ходе взлета с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка.

Машина упала на территорию базы отдыха и после столкновения с землей загорелась. Пожар удалось оперативно ликвидировать. В ГУ МЧС по Бурятии уже подтвердили информацию о крушении.