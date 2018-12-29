У берегов Кипра загорелся нефтяной танкер

Пожар и взрыв произошли на танкере возле побережья Кипра. По имеющимся данным, ЧП произошло на борту мальтийского танкера "Athlos", когда он находился в трех морских милях от поселка Зиги.

В настоящий момент сообщается о пяти пострадавших из семнадцати членов экипажа корабля. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Возгорание удалось потушить.

Танкер был отбуксирован на мель к берегу, сообщает издание "Комсомольская правда". О том, что послужило причиной взрыва и последующего возгорания, информации пока не поступало.