Газопровод загорелся в Серпуховском районе Подмосковья

Пожар произошел в субботу на газопроводе в Серпуховском районе Московской области. В результате инцидента нарушено газоснабжение 830 жилых домов, в которых проживают около 1.8 тысячи человек.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в 2:25 ночи. Газопровод загорелся между деревней Иваньково и деревней Калиново.

В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет. Причиной стал прорыв трубы газопровода. К аварийно-восстановительным работам на месте ЧП были привлечены 30 бригад "Мособлгаза".