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Газопровод загорелся в Серпуховском районе Подмосковья
29 декабря 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар произошел в субботу на газопроводе в Серпуховском районе Московской области. В результате инцидента нарушено газоснабжение 830 жилых домов, в которых проживают около 1.8 тысячи человек.
Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области. Сообщение о возгорании поступило в 2:25 ночи. Газопровод загорелся между деревней Иваньково и деревней Калиново.
В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет. Причиной стал прорыв трубы газопровода. К аварийно-восстановительным работам на месте ЧП были привлечены 30 бригад "Мособлгаза".
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