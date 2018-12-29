В Китае в результате аварии в шахте погибли пять горняков

Пять человек погибли в результате аварии в угольной шахте на востоке Китая. Об этом говорится в сообщении властей уезда Юндин, где накануне произошел инцидент, передает РИА Новости.

Известно, что девять горняков спустились в шахту утром в пятницу, но не вышли из нее по окончании времени работы. Были организованы поиски, специалистам удалось спасти трех человек.

В момент происшествия под землей находились девять китайских рабочих. На данный момент известно о пяти погибших и одном пострадавшем. Что именно послужило причиной аварии, не сообщается.