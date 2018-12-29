В Хабаровском крае снежная лавина накрыла десять человек, есть погибшие

В Николаевском районе Хабаровского края объявлен режим ЧС после схода трех снежных лавин, две из которых накрыли десять человек на штольне открытого типа, а третья заблокировала дорогу спасателям.

Сообщение о сходе снежной лавины, накрывшей людей в поселке Многовершинный Николаевского района, поступило в региональную службу МЧС в субботу утром. Как рассказали очевидцы происшествия, первая лавина накрыла одного человека, а вторая – еще нескольких, отправившихся его спасать. В общей сложности под завалами оказались десять человек. Затем третья лавина заблокировала дорогу к штольне открытого типа горнодобывающего предприятия, где случилось происшествие.

Сейчас на месте происшествия поисково-спасательные работы ведут более 50 человек – сотрудники предприятия и местное население. К месту завала из Николаевска-на-Амуре продвигается группа спасателей с техникой, дорогу сильно осложняют снежные завалы высотой до двух метров.

К настоящему времени из-под лавины удалось извлечь восьмерых человек. Из них один погиб, еще один скончался позднее в больнице. Шестерых выживших осмотрели медики, троих отпустили домой, еще троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Судьба еще двоих человек пока неизвестна, сообщает РИА Новости.