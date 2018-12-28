Видео, как лавина накрыла грузовик в горах Дагестана

Лавина сошла на грузовик в Тляратинском районе Дагестана, ЧП случилось на шестом километре автодороги "Анцух-Тлярата". Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Водитель фуры успел вовремя покинуть кабину. Очевидцы необычного происшествия, которое произошло вчера веером, успели заснять это на видео и выложить в соцсети. Местные жители высказывают удивление этому событию,так как снега вокруг нет, откуда взялась лавина - не понятно. Также некоторые возмутились съемками очевидцев, считая, что в первую очередь нужно было звонить в МЧС.

Как сообщается, дорога уже расчищена, движение возобновлено.