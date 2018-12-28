В Красноярском крае девочка выжила, проведя 10 минут в колодце с ледяной водой
28 декабря 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
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28 декабря 2018, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
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В Красноярском крае девочка выжила, проведя 10 минут в колодце с ледяной водой
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