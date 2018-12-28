В Красноярском крае девочка выжила, проведя 10 минут в колодце с ледяной водой

В селе Новобирилюссы Красноярского края в минувшее воскресенье семилетняя девочка выжила после падения в колодец с ледяной водой. Согласно последней информации, ребенок провел там около десяти минут.

В региональном управлении СК отметили, что семилетняя девочка по имени Мирослава и ее девятилетняя двоюродная сестра Катя шли мимо местного ДК. В какой-то момент первая провалилась в канализационный колодец, закрытый куском древесноволокнистой плиты и припорошенный снегом. Не утонула она исключительно благодаря своему пуховику, который удерживал ее на поверхности.