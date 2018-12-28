Пассажир в пятницу, 28 декабря, попытался сбежать с рейса "Победы" в московском аэропорту Внуково. Согласно последней информации, мужчину через некоторое время задержали сотрудники пограничной службы.

Сотрудникам аэропорта поступила информация о пассажире, который после выхода из автобуса бесследно исчез. Впоследствии выяснилось, что он не стал заходить в самолет и ушел в неизвестном направлении. Сотрудникам службы безопасности пришлось искать мужчину, а затем и отлавливать, передает РИА "Новости"

В результате случившегося рейс из Москвы в Екатеринбург был задержан на 1 час 47 минут. Недисциплинированный пассажир был передан сотрудникам ЛОВД.