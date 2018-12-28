В Москве злоумышленники похитили мужчину и забрали у него 4 млн рублей

В Москве злоумышленники отобрали у мужчины 4 млн рублей, а затем похитили его, чтобы впоследствии получить еще более крупную сумму. Данную информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Преступники знали, что их жертва собирается переехать в Израиль, вследствие чего распродает свою собственность в России. После того, как мужчина продал свою квартиру, злоумышленники подкараулили его и силой отобрали наличные.

Как уточняет ТАСС, после этого они увезли его в подмосковный город Чехов и в течение двух месяцев не позволяли ему уехать. 26 декабря пленник согласился снять с карты деньги и отправился с одним из злоумышленников к банкомату. Ему удалось сбежать и попросить о помощи. По факту случившегося начата доследственная проверка.