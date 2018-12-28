В торговом центре Астрахани девочка сломала позвоночник на батуте

В одном из торговых центров, расположенных в Советском районе Астрахани, пятилетняя девочка сломала позвоночник, когда прыгала на батуте. Инцидент произошел вечером в прошлую пятницу, 21 декабря.

В следственном управлении СК РФ по региону отметили, что ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, было возбуждено уголовное дело. Как отмечает сегодня ТАСС, 27 декабря в региональное следственное управление с заявлением обратилась мама пострадавшей девочки.