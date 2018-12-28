Автобус с пассажирами врезался в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

В Нижнем Новгороде пассажирский автобус врезался в остановку. Источники в экстренных службах в пятницу, 28 декабря, отметили, что в результате случившегося погибла одна женщина и пострадали двое детей.

Источник утверждает, что погибшая и пострадавшие находились на остановке и не успели убежать. В самом автобусе находились двадцать человек. Как уточняет сегодня ТАСС, никто из них не получил даже ушибов.

Подчеркивается, что травмированные дети четырех и шести лет были экстренно доставлены в близлежащее медицинское учреждение.

Устанавливается причина, по которой водитель автобуса съехал с дороги и врезался в остановку.