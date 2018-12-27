В Петербурге ограбили пожилых нумизматов

Днем в минувшую среду, 26 декабря, в Санкт-Петербурге ограбили пожилых нумизматов. Согласно последней информации, происшествие случилось в доме номер 33 на улице Композиторов в Северной столице.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в квартиру супружеской пары проникли трое злоумышленников в масках, передает сегодня "Росбалт".

Мужчины, угрожая пенсионерам ножом, похитили из квартиры 320 тысяч рублей наличными, а также чемодан, в котором находились 140 редких монет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Специалисты сейчас устанавливают точную сумму ущерба.