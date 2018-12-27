Двое жителей Ульяновской области украли мост через реку Барыш. Согласно последней информации осведомленных источников, впоследствии "находчивые" граждане сдали детали конструкции на металлолом.

В УМВД по региону отметили, что с заявлением об исчезновении пешеходного моста обратился глава администрации Карсунского района, который отметил, что конструкция стоит 407 тысяч рублей.