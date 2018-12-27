Боевую гранату взорвал мужчина на территории торговой базы в Хабаровске

Мужчина взорвал боевую гранату на территории торговой базы в Хабаровске. Злоумышленник погиб, трое пострадали от осколков. Раненые доставлены в больницу. На месте случившегося работают специалисты.



Взрыв произошёл на территории торговой базы, расположенной в Хабаровске на улице Зеленой, 3В, - информирует ТАСС. Согласно данным из городской Единой дежурной диспетчерской службы, осколками ранило троих: двух мужчин и одну женщину. Сейчас они госпитализированы. В медучреждении сказали, что состояние пострадавших не тяжёлое, люди находятся не в реанимации.



Управление ГИБДД - УМВД России по Хабаровскому краю сообщает, что на месте происшествия работают взрывотехники и два экипажа ГИБДД.