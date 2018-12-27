В Москве двое безработных мигрантов напали с ножом на курьера

Сегодня стало известно, что два безработных мигранта напали с ножом на курьера в Москве. Соответствующую информацию в четверг предоставил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Пассажир убил водителя такси в центре Москвы

Происшествие случилось неподалеку от жилого дома на Молдавской улице в столице. Известно, что курьер вместе с приятелем привез по адресу два заказанных мобильных телефона, когда к ним подошли двое приезжих с ножом. Мужчинам удалось убежать от злоумышленников, передает "Росбалт".

Чуть позже подозреваемые были задержаны на Ленинском проспекте. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Разбой".