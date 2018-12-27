Предполагаемый убийца московского таксиста прятался от полиции в переходе

Молодой мужчина, которого подозревают в убийстве таксиста в центре Москвы, прятался от сотрудников полиции в подземном переходе. Ранее сообщалось, что водителя такси зарезали на Крымском валу.

Согласно последней информации, 25-летний пассажир во время движения такси признался водителю, что у него нет денег для оплаты проезда. Таксист в ответ пообещал разобраться с клиентом "в другом месте". После этого мужчина получил удар ножом в область горла, а подозреваемый выбрался из салона автомобиля.

Впоследствии он пытался поймать попутку на Ленинском проспекте, однако увидел машину полиции и спрятался от правоохранителей в пешеходном переходе. Там его и задержали полицейские, передает портал "Вести".