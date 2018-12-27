Пассажир убил водителя такси в центре Москвы

В центре Москвы между водителем такси и пассажиром вспыхнул конфликт, в ходе которого таксист был убит. Согласно последней информации источников, происшествие случилось неподалеку от Крымского вала.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что происшествие случилось в четверг, 27 декабря. Клиент ударил водителя ножом в область горла, вследствие чего тот скончался на месте, передает "Росбалт". Подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Телеканал РЕН ТВ в свою очередь уточняет, что у клиента не было достаточно денег на банковской карте, чтобы заплатить за проезд, вследствие чего он попросил позволить ему доплатить наличными. Таксист категорически отказался и направил машину в неизвестном направлении. Пассажир якобы испугался и решил расправиться с водителем.