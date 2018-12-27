Пожар в Челябинской области унёс жизни трёх человек

В результате пожара в частном доме в Челябинской области погибло три человека, среди них один ребёнок. Спастись удалось подростку. Выбраться из горящего дома ему помогли прохожие.

Пожар в селе Еманжелинка Челябинской области привёл к гибели трёх человек. - передаёт РИА Новости. Согласно сведениям из регионального управления МЧС, сообщение о горящем доме поступило в среду в 22:14 по московскому времени. В результате происшествия погибли пожилой мужчина, его дочь и внук семи лет. Спасённым оказался шестнадцацилетний подросток. Выбраться из огня ему помогли проходящие мимо дома в момент трагедии люди.

В МЧС также сообщают, что хозяин дома был инвалидом и проживал вместе с дочерью и двумя её детьми. Семья в этом году получила статус положительной, ранее числилась среди неблагополучных. На данный момент специалисты выясняют причины пожара. По одной из существующих версий, дом загорелся из-за короткого замыкания.