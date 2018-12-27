Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

28-летняя жительница Перми, которую волонтеры искали в течение двух недель, найдена мертвой. Согласно последней информации источников, погибшая Екатерина Жигало (Вотинова) была обнаружена в Прикамье.

Последний раз молодая женщина выходила на связь с родными 12 декабря, после этого никто не мог с ней поговорить, а данных о ее местонахождении не поступало, передает URA.RU.

Пока обстоятельства смерти Екатерины не уточняются. Утром в четверг, 27 декабря, в соцсетях появилась новость о том, что тело женщины было найдено. Официальный комментарий пресс-службы регионального ГУ МВД к настоящему моменту журналистам получить не удалось.