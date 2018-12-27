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Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой
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Появилось пророчество «новой Ванги» о воссоединении Донбасса с Россией в 2019-м
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В ДНР привели данные о больших потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки
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Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
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Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией

//Происшествия 13+

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

27 декабря 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой
фото: globallookpress.com

28-летняя жительница Перми, которую волонтеры искали в течение двух недель, найдена мертвой. Согласно последней информации источников, погибшая Екатерина Жигало (Вотинова) была обнаружена в Прикамье.

Девочку, пропавшую в Хабаровском крае, нашли в одном из ТЦ Краснодара

Девочку, пропавшую в Хабаровском крае, нашли в одном из ТЦ Краснодара

Последний раз молодая женщина выходила на связь с родными 12 декабря, после этого никто не мог с ней поговорить, а данных о ее местонахождении не поступало, передает URA.RU.

Пока обстоятельства смерти Екатерины не уточняются. Утром в четверг, 27 декабря, в соцсетях появилась новость о том, что тело женщины было найдено. Официальный комментарий пресс-службы регионального ГУ МВД к настоящему моменту журналистам получить не удалось.

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ЕТ

//Новости СМИ2

//В мире

Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма

Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма

Соединенные Штаты готовят Украину к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Такое заявление в телевизионном эфире сделал некоторое время назад Константин Кнырик, журналист из Крыма.

//Общество

Володин засомневался в актуальности Конституции

Володин засомневался в актуальности Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил при помощи экспертов оценить, насколько хорошо конституционные нормы работают в современных реалиях. Идея была озвучена на встрече Владимира Путина с Федеральным Собранием.

//В мире

Депутат ДНР узнала детали возможной «серьезнейшей провокации» Киева в Мариуполе

Депутат ДНР узнала детали возможной «серьезнейшей провокации» Киева в Мариуполе

Украина готовит «серьезнейшие провокации» в контролируемом Киевом Мариуполе. С соответствующим заявлением некоторое время назад выступила Ирина Попова, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

//В мире

На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие

На Украине начались проблемы с зарплатами учителям, школам грозит закрытие

На Украине начались проблемы с зарплатами учителям. Средним школам грозит закрытие. В бюджете страны не достаточно средств на достойные зарплаты школьным учителям. Проблемы с зарплатами начались еще весной.

//Политика

В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России

В Госдуме ответили, чем грозит наращивание оружия США у берегов России

Юрий Швыткин, занимающий пост зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности, прокомментировал слова главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва о том, что США усиливает военный потенциал вблизи берегов России.

//Новости МирТесен



//В мире

Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой

Стала известна боевая задача ополченцев ДНР в случае прорыва ВСУ под Горловкой

В случае наступления противника под Горловкой находящиеся на позициях в данном районе ополченцы ДНР должны будут продержаться до момента прибытия бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе армии республики.

//Армия

Минобороны РФ провело успешный запуск ракеты «Авангард»

Минобороны РФ провело успешный запуск ракеты «Авангард»

Министерство обороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина провело успешный запуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

//Шоу-бизнес

Певица из Тюмени поддержала моральный дух президента РФ

Певица из Тюмени поддержала моральный дух президента РФ

Тюменская исполнительница шансона Жанна Прохорихина представила в сети клип на свою новую песню «За Путина!». Певица таким образом поддержала моральный дух президента вопреки его диванным критикам.

//Расследования

Установлена причина убийства российской пловчихи Сафии Аскаровой

Установлена причина убийства российской пловчихи Сафии Аскаровой

В Тольятти (Самарская область) расследуется убийство 16-летней девушки Сафии Аскаровой - вице-чемпионки России по плаванию. Сегодня девушку похоронили. Спортсменку нашли мертвой на пустыре .

//В мире

Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию

Пушков: Порошенко продолжит наращивать предвоенную истерию

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент Украины Петр Порошенко после отмены военного положения в стране не откажется от предвоенной истерии.

//Происшествия

Пожар в Челябинской области унёс жизни трёх человек

Пожар в Челябинской области унёс жизни трёх человек

В результате пожара в частном доме в Челябинской области погибло три человека, среди них один ребёнок. Спастись удалось подростку. Выбраться из горящего дома ему помогли прохожие.

//Новости партнеров

//Происшествия

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

Жительница Перми, которую волонтеры искали две недели, найдена мертвой

28-летняя жительница Перми, которую волонтеры искали в течение двух недель, найдена мертвой. Согласно последней информации источников, погибшая Екатерина Жигало (Вотинова) была обнаружена в Прикамье.

//В мире

Военный эксперт обозначил самую вероятную тактику наступления ВСУ на Донбасс

Военный эксперт обозначил самую вероятную тактику наступления ВСУ на Донбасс

Российский эксперт Борис Рожин обозначил самую вероятную тактику наступательных действий Вооруженных сил Украины в зоне противостояния в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной СМИ.

//Наука

Ученые установили, кто может стать буйным лунатиком

Ученые установили, кто может стать буйным лунатиком

Ученые провели исследования и выяснили, у кого есть шансы превратиться в буйного лунатика. Эксперты полагают, что лунатизм напрямую связан с аномалиями в функционировании мозга во время быстрого сна.

//Происшествия

В Подмосковье случилось ДТП с участием трех машин, двое погибших

В Подмосковье случилось ДТП с участием трех машин, двое погибших

Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Московской области. Согласно последним данным, в ходе аварии с участием трех автомобилей погибли два человека.

//В мире

Жители Новой Зеландии заметили в небе нечто, напоминающее летящего пришельца

Жители Новой Зеландии заметили в небе нечто, напоминающее летящего пришельца

В небе Новой Зеландии появилось нечто, напоминающее летящего инопланетянина. Согласно последней информации источников, данный инцидент произошел в городе Окленд и очень напугал местных жителей.

//В мире

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Президент США Дональд Трамп в рамках своего необъявленного визита в Ирак заявил, что его страна не может оставаться мировым полицейским. Об этом сегодня сообщил журналист из пула Белого дома.

//В мире

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в своей одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в своей одиночной камере

Гражданка России Мария Бутина, которая сейчас находится в американской тюрьме, пожаловалась на холод в своей одиночной камере. Данную информацию предоставили в посольстве России в Соединенных Штатах.

//В мире

Советник Порошенко: взята под контроль почти вся "серая зона" в Донбассе

Советник Порошенко: взята под контроль почти вся "серая зона" в Донбассе

Советник президента Украины Юрий Бирюков сделал в минувшую среду резонансное заявление. По словам политика, ВСУ удалось взять под контроль практически всю "серую зону" на территории Донбасса.

//Новости СМИ2

//Общество

«Мой любимый дом»: как заложить фундамент новой жизни?

«Мой любимый дом»: как заложить фундамент новой жизни?

Среди направлений работы фонда есть и то, которое особенно дорого его руководству. В силу своей исключительности. «Мой любимый дом» – уникальный проект, созданный в помощь выпускникам детских домов. По окончании школы они получают жильё от государства, но квартиры нуждаются в ремонте.

//Общество

Право на возвращение. Будни «Ночлежки»

Право на возвращение. Будни «Ночлежки»

В обычном питерском дворе расположилось двухэтажное здание песочного цвета. Боровая, 112 б. Этот адрес в Питере знает каждый, кто оказался в безвыходной ситуации. Здесь находится благотворительная организация «Ночлежка». За 27 лет работы шанс вернуться к жизни получили тысячи бездомных.

//Шоу-бизнес

Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой

Виктория Боня показала надутый живот в программе у Малышевой

Виктория Боня уже целых семь лет живет в Европе, однако это не мешает ей часто приезжать в Россию. Она приняла участие в съёмках программы «Жить здорово!».

//Общество

Одна Надежда на селе

Одна Надежда на селе

Русский Север пленяет своей чистой, первозданной красотой. Кондопога – 2-й по численности город в Карелии, расположенный на берегу Онежского озера. Именно из этого отдаленного уголка русского края наша героиня – Надежда ВАРЛЕВСКАЯ, лауреат Национальной Премии Добрых Дел «Сможем вместе!»

//Общество

«Сострадание в действии»: как фонд в Китае помогает нуждающимся

«Сострадание в действии»: как фонд в Китае помогает нуждающимся

Гуанчжоу. Город дорогих блестящих высоток, сверхскоростных поездов, деловой жизни. В таком, казалось бы, далёком от человеческих страданий мегаполисе в 2010 году родился уникальный благотворительный проект «Из Китая с любовью», который помог уже 20 тысячам нуждающихся по всему миру

//Общество

Лошадиная верность

Лошадиная верность

Многие хозяева не готовы содержать лошадей-пенсионеров. Скакуны участвуют в соревнованиях, приносят медали, веселят народ в цирках, а когда больше не могут выполнять то, что от них требуется, оказываются на бойнях. Стареет их тело, но душа остаётся по-прежнему глубокой и и чистой.

//Общество

Мир не без доброй крышки

Мир не без доброй крышки

Сделать доброе дело порой так же просто, как открутить крышку от бутылки. «Крышки добра» – экологический проект. Суть его заключается в сборе крышек от пластиковых бутылок и их переработке. Средства, полученные в ходе переработки, перечисляют в фонды помощи детям с особенностями развития

//Общество

Конвертируйте бутылки в счастье!

Конвертируйте бутылки в счастье!

Подмосковный проект «Чистое дело» организован студентами из МФТИ. Ребята создали систему сбора пластиковых бутылок. В Долгопрудном уже функционирует 100 контейнеров. Команда одержала победу во всероссийском конкурсе соцпроектов Enactus, в конкурсе соцпредпринимателей SAP SAP UP

//Общество

Добрые дела на планете

Добрые дела на планете

Для того чтобы помогать, не обязательно быть Уорреном Баффетом. Даже маленькое дело способно изменить мир к лучшему. Перед вами примеры добрых поступков, за которыми стоят обычные люди. Больше вдохновляющих историй читайте в рубрике «Сможем вместе!» на нашем сайте argumenti.ru.

//Общество

Проблем много, «Жизнь одна»

Проблем много, «Жизнь одна»

Фонд, о котором мы расскажем, помогает и маленьким девочкам, и большим мальчикам, и их родителям – семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это фонд «Жизнь одна». Избирательность в вопросе благотворительности ущербна в принципе. Общество должно генерировать разные виды помощи.

//Общество

Спорт для жизни, эмоции для драйва

Спорт для жизни, эмоции для драйва

Благотворительный фонд «Спорт для жизни» вовлекает в спорт людей с инвалидностью. Они выходят из 4-х стен, их жизнь меняется – подопечные фонда участвуют в серьёзных профессиональных соревнованиях. «Мы помогаем каждому доказать себе: можно жить яркой полноценной жизнью и достигать побед

//Общество

За границей темноты

За границей темноты

История этого места началась в 2015 году. Тогда молодая предпринимательница была студенткой 3-го курса РАНХиГС. В институте маяком для активных стала школа социального проектирования «Пятый элемент». Она помогала студентам развивать их идеи. Команда Марии выбрала помощь незрячим.

//Общество

В ритме танца

В ритме танца

В Новороссийске при народном коллективе современного парного танца «Латинский квартал» образовалась танцевальная группа «Шаг вперёд!». Здесь идёт комплексная социальная реабилитация людей с инвалидностью. руководитель Полина Бурмистрова, считает, что самое сложное в этом деле – начать.

//Общество

Улыбка для ОРБИ

Улыбка для ОРБИ

Каждые две секунды в мире происходит инсульт. Треть пострадавших обращаются за помощью сутки спустя, теряя драгоценное время. Такую статистику непросто переломить. Но в России изменить ситуацию пытается фонд ОРБИ. Корреспондент АН беседует с директором по развитию фонда Екатериной МИЛОВОЙ

//Спорт

Знарок ушёл и... пришёл

Знарок ушёл и... пришёл

Пожалуй, это чемпионат мира по хоккею. Потому что турнир в Копенгагене случился после Олимпиады. Причём из сборной России убрали Олега Знарка. Надо напомнить, что Знарок возглавил сборную России аврально в 2014 году, за месяц до первенства планеты. Но привёл команду к золотым медалям.

//Спорт

Играй вечно, Овечкин!

Играй вечно, Овечкин!

Героем года стал Александр Овечкин, который завоевал Кубок Стэнли, к которому шёл с 2005 г. Российские болельщики так долго ждали этот день! Это был самый яркий клуб-неудачник в лиге. Когда команда Овечкина встретилась во 2-м раунде с «Питтсбургом», никто не сомневался, кто возьмёт верх

//Спорт

Алина выдержала всё

Алина выдержала всё

Лучшей спортсменкой в 2018 году мы признаём красавицу-фигуристку Алину Загитову, завоевавшую золото Олимпиады в Пхёнчхане. Это была очень крутая развязка. Ещё в октябре 2017 года мы спрашивали у Ильи Авербуха: «А что, у этой девочки… Алины Загитовой есть шансы обойти Евгению Медведеву?»

//Шоу-бизнес

Юрий Лоза предложил отправить на «Евровидение» альтернативного кандидата

Юрий Лоза предложил отправить на «Евровидение» альтернативного кандидата

Российский музыкант, певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение об идее отправить на очередное «Евровидение» Сергея Шнурова или Ольгу Бузову, а также предложил альтернативного кандидата.

//Спорт

Прыжок Хабиба в историю

Прыжок Хабиба в историю

Самым обсуждаемым российским спортсменом в 2018 г. стал боец Хабиб Нурмагомедов, который победил ирландца Конора Макгрегора в поединке. Хабиб прославился даже не самим боем. Никто не сомневался, что он придушит, как курёнка, этого болтливого ирландца. Но после поединка вспыхнула драка

//Спорт

На олимпиаду шли с боями

На олимпиаду шли с боями

Главным турниром 2018 года стала зимняя Олимпиада в Пхёнчхане. Пусть Россия там и выступала под нейтральным флагом, а игроки НХЛ не приехали на турнир, отказавшись играть в хоккей в Корее. Почему такая Олимпиада важнее даже, чем ЧМ? В Пхёнчхане выступали 92 страны, 3 тыс. спортсменов!

//Спорт

Это видели более половины землян!

Это видели более половины землян!

Чемпионат мира по футболу стал, несомненно, главным спортивным событием уходящего года. «Аргументы недели» набрасывают цифровой портрет турнира, равного которому нашей стране принимать ещё не доводилось. Всего одна минута потребовалась Артёму Дзюбе, чтобы открыть счёт своим голам на ЧМ

//Шпионаж

Шифровка от Деда Мороза

Шифровка от Деда Мороза

По восточному гороскопу в 2019 году хозяйкой предстоящих 12 месяцев будет Жёлтая Земляная Свинья. Это не значит, что на Новый год надо напиться до поросячьего визга. Как достойно встретить любимый праздник? По традиции об этом обозреватель «АН» беседует с ветераном российских спецслужб

//Общество

Леонид Броневой и Генрих Мюллер

Леонид Броневой и Генрих Мюллер

Замечательный актёр Леонид Сергеевич Броневой  – сын и племянник крупных чекистов и немалую часть жизни прожил с клеймом «сын врага народа». История его семьи началась в 1917 году, после революции. На Украине национально мыслящие украинцы мечтали о государственной самостоятельности.

//Общество

Побег от судьбы

Побег от судьбы

В России совершается меньше всех в мире побегов из мест заключения. Научно-исследовательский институт ФСИН РФ отмечает, что в 2017 г. зафиксировано всего 5 побегов из колоний и СИЗО, в то время как в США – 1,6 тыс. Во Франции насчитали 69 случаев, и даже в Норвегии - 11 зэков бежали

//Общество

Крестьянская копилка

Крестьянская копилка

Есть в русском эпосе животина, несправедливо обиженная. И это, конечно, свинья. Кто только не обижал её, родимую! И Гоголь, и Чехов! Между тем сами крестьяне о свинках говорили уважительно, с придыханием: «Свинья – крестьянская копилка», «Две коровы и свинья – вот и вся моя семья».

//В мире

Олег Кононенко остался на МКС без новогодних подарков

Олег Кононенко остался на МКС без новогодних подарков

На борту Международной космической станции тоже готовятся к Новому году. К сожалению, единственный в экипаже российский космонавт Олег Кононенко остался без подарков из-за аварии «Союза МС-10».

//Общество

Созерцаю с удовольствием

Созерцаю с удовольствием

Анатолий БЕЛЫЙ окончил театральное училище им. Щепкина. С 2003 года служит в МХТ им. Чехова. Он играл и короля Лира, и чеховского Тригорина, и булгаковского Мастера. Активно снимается в кино. Зрители знают и любят актёра по таким фильмам и сериалам, как «Умножающий печаль», «Фурцева», «Метро»

//Общество

Страна брошенных женщин

Страна брошенных женщин

Актриса Ирина ВИЛКОВА родилась в Новокузнецке, окончила «Щепку» и снялась в фильмах: «Её звали Муму», «Полицейский с Рублёвки», «Остров» и др. Как режиссёр сняла веб-сериал «Бар «На грудь», сыграв одну из ролей. В запасе у актрисы сериал-антиутопия Владимира Мирзоева «Неправильные».

//Город М

Почём теперь проезд?

Почём теперь проезд?

Новый год ассоциируется не только с ёлкой, мандаринами, но и очередным повышением тарифов. В том числе и на общественный транспорт. Теперь с 2019 г. мы будем тратить в среднем на 5, 1% больше при покупке билетов. Столичные власти также решили убрать непопулярные билеты из продажи.

//Город М

Скупой платит жизнью

Скупой платит жизнью

В Госдуме готовят ко 2-му чтению законопроект о такси. На кону - безопасность дорожного движения. Интернет-сервисы, которые позволяют клиенту вызвать такси, находящееся неподалёку, называются посредниками. Они сократили время ожидания машины и и уменьшили в 1,5 раза стоимость проезда.

//Город М

Герои Отечества встретились на балу

Герои Отечества встретились на балу

В Малом зале Государственного Кремлёвского дворца прошёл «Бал Героев Отечества». Герои Отечества – это обычные люди, которые смогли однажды стать выше обстоятельств. Благодаря им страна открыла человечеству путь в космос, выиграла тяжелейшую войну. Каждый из них умножает славу России.

//Город М

Каждый может стать Дедом Морозом

Каждый может стать Дедом Морозом

В рамках празднования Нового года и Рождества Христова в Москве пройдёт ряд благотворительных акций. В Гостином Дворе состоится новогодняя «Ёлка Мэра». С 23 декабря 2018 г. по 5 января 2019 г. запланировано 28 представлений, которые посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей

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