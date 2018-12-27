В Подмосковье случилось ДТП с участием трех машин, двое погибших

Утром в четверг, 27 декабря, стало известно о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Московской области. Согласно последним данным, в ходе аварии с участием трех автомобилей погибли два человека.

В ГУ МВД по Московской области отметили, что ДТП случилось на автодороге Лужки — Орешки. Известно, что на трассе столкнулись "Газель", Mitsubishi и еще одна легковушка, передает "Свободная пресса". Уточняется, что в аварии также пострадали два человека. Данных об их состоянии пока нет.

По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка. Специалисты работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства происшествия, передает ТАСС.