В Дагестане рухнул мост, два человека пострадали

Двое рабочих получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения моста в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

По предварительным данным, строящийся мост обрушился во время заливки бетона. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение произошло из-за нарушений правил строительства.

Отмечается, что мост находился на реконструкции и не использовался уже около года. По факту обрушения строения Следственным комитетом России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.