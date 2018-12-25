В Дагестане рухнул мост, два человека пострадали
25 декабря 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Двое рабочих получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения моста в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
По предварительным данным, строящийся мост обрушился во время заливки бетона. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что обрушение произошло из-за нарушений правил строительства.
Отмечается, что мост находился на реконструкции и не использовался уже около года. По факту обрушения строения Следственным комитетом России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.