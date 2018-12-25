В Москве водитель такси зажал руку полицейского и протащил его 50 метров

В российской столице таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге. Об этом сегодня сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.

Как сообщается, водитель автомобиля Mazda, припаркованного на проезжей части, в ответ на требование инспектора ГИБДД прекратить сопротивление попытался скрыться, зажав при этом кисть правоохранителя.

Сотрудника Госавтоинспекции протащило порядка 50 метров по проезжей части, он получил ссадины на обеих руках и на голени. После непродолжительной погони 56-летнего таксиста задержали, сообщает СК РФ.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Суд рассмотрит ходатайство об аресте.



