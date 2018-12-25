//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
- Дочь Екатерины Стриженовой отметила совершеннолетие в образе невесты
- Милана Кержакова забрала сына у мужа в присутствии приставов
- Александр Васильев заставил снять штаны Ивана Урганта и Дмитрия Хрусталева
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Москве водитель такси зажал руку полицейского и протащил его 50 метров
25 декабря 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
В российской столице таксист зажал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге. Об этом сегодня сообщает сайт столичного управления Следственного комитета РФ.
Как сообщается, водитель автомобиля Mazda, припаркованного на проезжей части, в ответ на требование инспектора ГИБДД прекратить сопротивление попытался скрыться, зажав при этом кисть правоохранителя.
Сотрудника Госавтоинспекции протащило порядка 50 метров по проезжей части, он получил ссадины на обеих руках и на голени. После непродолжительной погони 56-летнего таксиста задержали, сообщает СК РФ.
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Суд рассмотрит ходатайство об аресте.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника столичной полиции.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 25 декабря 2018 г.
56-летний мужчина за рулем автомобиля «Мазда 6» прижал руку инспектора ДПС стеклоподъемником и протащил его 50 метров по дороге.
Водитель задержан. Возбуждено уг. дело. pic.twitter.com/sNlbB6jhpO
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Криминал
В Санкт-Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собой
//В мире
Порошенко нет среди фаворитов президентской гонки на Украине
//В мире
//Новости МирТесен
//Авто
Центр Москвы перекроют 31 декабря на время проведения праздничных фейерверков
//Спорт
//Общество
//Новости партнеров
//Политика
Правительство РФ опубликовало новый санкционный список по Украине
//В мире
//Политика
//Здоровье
Российские ученые открыли новый способ лечения всех видов рака
//Новости СМИ2
//В мире
В Совфеде прокомментировали расширение санкций против Украины
//Общество
//В мире
//Армия
//Политика
В Минске назвали "угрозой" размещение в Польше военной базы США
//Политика
В Кремле начался очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко
//В мире
Названы возможные районы ядерных ударов США в рамках противостояния с Россией
//live
«Что мы получили после глупости, совершенной ельцинско-козыревским режимом!»
Анастасия Волочкова показала ярко украшенный к Новому году коттедж
//Политика
//В мире
Песков советует переадресовать вопрос о письме сына Каддафи Путину в МИД
В Минфине раскрыли перенос обсуждения реформы накопительной пенсии
//Спорт
Фигуристку Евгению Медведеву возмутило предложение сменить гражданство
//Криминал
//В мире
В Китае мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, погибли пять человек
//Спорт
Биатлонист Шипулин трогательно поблагодарил болельщиков за поддержку